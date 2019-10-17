Аддис-Абеба, , 08:30 — REGNUM Около 400 эфиопских мигрантов, отбывающих тюремное заключение в Саудовской Аравии, в среду, 16 октября, вернулись на родину. Об этом сообщает местная медиакомпания Fana Broadcasting Corporate (FBC).

В международном аэропорту «Боле», находящемся в столице страны Аддис-Абебе, вернувшихся лиц приветствовал сотрудник министерства иностранных дел Эфиопии, передает источник.

В своем репортаже журналисты FBC не упомянули преступления, совершенные репатриантами, также неясно, будут ли они продолжать отбывать тюремное заключение в местных тюрьмах или будут освобождены.

По данным министерства иностранных дел Эфиопии, 32 890 эфиопских мигрантов, заключенных в тюрьмы в разных странах, были возвращены только за последние три месяца.

В мае министерство добилось освобождения 1400 эфиопов, заключенных в тюрьмы в странах Персидского залива, после двусторонних переговоров между странами.

По сообщению журналистов, тысячи эфиопов мигрируют в страны Персидского залива и на юг Африки в поисках экономических возможностей, причем многих из них арестуют за незаконный въезд в свои пункты назначения.