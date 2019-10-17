Урумчи, Китай, , 08:19 — REGNUM В столице Синьцзян-Уйгурского автономного района в центральной части Китая городе Урумчи началось расширение международного аэропорта «Дивопу», сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Как ожидается, после завершения реконструкции, аэропорт сможет «переваривать» до 48 млн пассажиров в год уже к 2025 году и до 63 млн пассажиров к 2030 году, сообщил проектный директор Ли Цзяцзя.

Проект расширения суммарно потребует 20,1 млрд юаней ($2,8 млрд), включая строительство терминала на 500 тыс. кв. метров, двух взлетно-посадочных полос длиной более 3000 метров, интегрированный транспортный хаб площадью до 92,7 тыс. кв. метров, парковочную зону площадью более 250 тыс. кв. метров, а также вспомогательные сооружения.

Проект должен быть закончен к 2023 году. В 2018 году аэропорт «Дивопу» пропустил через себя 20 млн пассажиров. Около 175 600 самолётов взлетело, приземлилось в аэропорту, что делает его 19-м в Китае по пассажиропотоку.

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