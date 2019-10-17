Пермь, , 08:08 — REGNUM В Пермском крае отмечен существенный рост числа выявленных подпольных казино. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, за истекший период 2019 года рост составил 30% по отношению в прошлогоднему показателю.

С начала 2019 года на территории Прикамья выявлено 31 преступление в сфере игорного бизнеса. Фигурантами уголовных дел стали 32 человека.

Напомним, в рамках уголовных дел было изъято более 2 тысяч игровых автоматов и компьютерного оборудования. Оно признано бесхозным и уничтожено.

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