Москва, , 08:08 — REGNUM В Москве 17 октября немного потеплеет, температура воздуха днём прогреется от +14 до +16°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Погода ожидается в целом пасмурной, на небе будет облачно с прояснениями. Ветер южный, его скорость достигнет 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, самый холодный день 17 октября был зафиксирован в 1962 году. Тогда температура снизилась до — 7 °C. Самый тёплый день до этого был в 1990 году, максимальная температура поднялась до отметки +14,6°С.