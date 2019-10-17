Москва, 17 октября 2019, 08:04 — REGNUM Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Александр Дейнека. Живопись. Вечер на даче. 1952
Александр Дейнека. Живопись. Вечер на даче. 1952

До нынешнего времени СНТ должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов. Теперь им достаточно обратиться к мировым судьям для получения приказа. Заявитель направит документ в банк, а необходимая сумма будет списана со счёта или банковской карты дачника-должника.

По словам исполнительного директора Союза дачников Подмосковья Федора Мезенцева, злостными неплательщиками числятся десять процентов садоводов, у многих накопились долги более 50 000 рублей.

По опросу ВЦИОМ от 2019 года, 56% наших граждан выезжают на дачи для отдыха. В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга, а сельским хозяйством на своих дачных участках больше занимаются жители провинциальных городов.