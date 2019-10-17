Москва, , 08:04 — REGNUM Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Александр Дейнека. Живопись. Вечер на даче. 1952

До нынешнего времени СНТ должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов. Теперь им достаточно обратиться к мировым судьям для получения приказа. Заявитель направит документ в банк, а необходимая сумма будет списана со счёта или банковской карты дачника-должника.

По словам исполнительного директора Союза дачников Подмосковья Федора Мезенцева, злостными неплательщиками числятся десять процентов садоводов, у многих накопились долги более 50 000 рублей.

По опросу ВЦИОМ от 2019 года, 56% наших граждан выезжают на дачи для отдыха. В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга, а сельским хозяйством на своих дачных участках больше занимаются жители провинциальных городов.