В Югре тоже устойчивый минус, по крайней мере, в Сургуте.
А в Салехарде минусовые температуры уже сейчас. Похоже, снежный покров там установился до весны.
В Норильске выпал снег
В городе Норильске (Красноярский край) снег выпал ещё в сентябре. Но это и неудивительно, ведь Норильск — это один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек.
В Челябинске субботний день тоже станет прохладным, до минус 5.
Два года назад в Екатеринбурге первый снег, сформировавший небольшой снежный покров, выпал в конце октября.
Фото от 2016 года. Анастасия Степанова
В субботу, 19 октября, столбик термометра в Екатеринбурге может упасть до минус 10. Такой прогноз дают синоптики.
Кузбассовцы сообщили о выпавшем в Шерегеше снеге
Кемеровчане ранее уже делились в социальных сетях фотографиями и видео выпавшего в горах Шерегеша снега. Первый снег жители региона наблюдали ещё 11 сентября. А 12 сентября на горе Мустаг был белый слой около сантиметра.
Отметим, что в 2018 году первый снег в Шерегеше выпал 4 сентября.
В Хакасии объявили штормовое предупреждение из-за ветра
Тепло сменилось непогодой в Хакасии. На 17 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра.
В Прикамье ожидается сильный снегопад
В Прикамье вечером 17 октября ожидается значительный снегопад. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, сильный снегопад пройдет в центральных и восточных районах региона.
Зона наиболее интенсивных осадков пройдет предварительно по линии Кудымкар — Добрянка — Чусовой.
К концу недели в Екатеринбурге ожидается снег и гололёд
В Екатеринбурге снег и гололёд обещают к концу недели.
В Казани первый снег в этом сезоне выпал 24 сентября 2019 года. Тогда впервые за 53 года установился столь ранний снежный покров. За первую половину дня он растаял, но рекорд отметили эксперты.
В Красноярском крае ожидается сильный ветер
Жителей красноярского края предупредили о сильном ветре на 17 октября.
В Кузбассе прогнозируют мокрый снег, ветер и высокую пожароопасность
Кемеровские спасатели рекомендовали водителям при выпадении осадков и ухудшении видимости на дорогах соблюдать повышенные меры осторожности и скоростной режим.
«Бабье лето» уходит: в Западной Сибири существенно похолодает
До середины октября сибиряков радовало «бабье лето». Однако на смену ему уже пришло существенное похолодание.
МЧС: сибирские пожарно-спасательные подразделения к зимним рискам готовы
Пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области готовы противостоять зимним рискам, заявил начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов. По его словам, на территории Сибирского федерального округа проблемных вопросов по ходу отопительного сезона, требующих принятия срочных мер, сейчас нет. В то же время Орлов подчеркнул, что, по данным синоптиков, третья декада октября будет нелёгкой для энергетиков, автомобилистов и дорожников.
«В первую очередь мы сейчас обращаем внимание на приближающийся период ледостава и выход на тонкий лед нетерпеливых рыбаков», — отметил он.
Снегопады атаковали Челябинскую область. В частности, они отмечались на трассе М5.