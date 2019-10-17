Кемеровчане ранее уже делились в социальных сетях фотографиями и видео выпавшего в горах Шерегеша снега. Первый снег жители региона наблюдали ещё 11 сентября. А 12 сентября на горе Мустаг был белый слой около сантиметра.

Отметим, что в 2018 году первый снег в Шерегеше выпал 4 сентября.