Омск, , 08:01 — REGNUM Во дворце культуры «Звездный» в Омске 16 октября состоялось торжественное закрытие ежегодной региональной «Вахты Памяти» с участием поисковых отрядов Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в правительстве региона.

На закрытии ежегодной региональной «Вахты Памяти» в Омской области Omskportal.ru

Представители Омской региональной поисковой общественной организации «Поиск» выступили с отчётом об участии в экспедиции «Волховский фронт».

По словам руководителя регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Галины Кудри, для омичей это уже двадцатая поисковая экспедиция. Всего за эти годы было поднято более 2 тысяч солдат.

«В этом году объединенный омский и калачинский отряд работал на «Волховском фронте» в Ленинградской области на месте боев 364-й дивизии. Было поднято и захоронено 109 бойцов», — отметила Кудря.

В состав поискового движения вошли школьники, студенты, рабочие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области также подвели итоги региональной «Вахты Памяти». По данным областной администрации, в 2019 году томские поисковики нашли останки 79 красноармейцев.

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