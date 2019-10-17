Ханты-Мансийск, , 08:00 — REGNUM В Югру из Сирии привезут к родственникам трёхлетнюю девочку, чья мать находится в заключении в этой арабской стране. Об этом заявила прессе уполномоченный по правам ребёнка в Югре Татьяна Моховикова.

Уроженка Ханты-Мансийского округа уехала в Сирию вместе с мужем. Там родила ребёнка и попала в тюрьму. Отец ребёнка пропал. Родственники девочки изъявили желание её воспитывать.

Как отметила Татьяна Моховикова, подготовлены все документы для возвращения ребёнка до конца 2020 года. На сегодня из Сирии был привезён к родственникам мальчик школьного возраста, готовятся соответствующие документы на возвращение ещё одной девочки.