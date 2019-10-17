Новосибирск, , 07:58 — REGNUM Сотрудники новосибирского управления Роспотребнадзора проверили информацию о фактах нарушения в объектах торговли Новосибирска. В обращениях, поступивших в ведомство, сообщалось о продаже табачных изделий из-под полы, несоблюдении требований к знаку о запрете курения и прочих нарушениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего за девять месяцев 2019 года в управление поступило 169 обращений (в 2018 году — 51).

По результатам проверок вынесено 217 постановлений за «Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями» (по ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ), 33 протокола — за «Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности» (по ч.3 ст. 6.25 КоАП РФ).

В суд было подано восемь исков в защиту неопределенного круга лиц, удовлетворён один иск, остальные находятся в стадии рассмотрения.

Кроме того, два иска направлено к Роскомнадзору — «о признании информации, представляющей возможность приобретения неопределенным кругом потребителей дистанционным способом табачной продукции, размещенной на сайте в сети, информацией, распространение которой в России запрещено». Иски удовлетворены судом в полном объёме.