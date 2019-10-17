Москва, , 07:56 — REGNUM Инициатива по внедрению в России так называемого углеродного сбора может вызвать подорожание коммунальных услуг, пишет 17 октября газета «Известия».

Счет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя инициативу Минэкономразвития РФ, предложившего законопроект о регулировании выбросов парниковых газов, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил:

«Инициатива идёт вразрез со всеми разговорами о регуляторной гильотине и введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса».

Он пояснил, что введение платы за углерод поднимет цены на тарифы для населения, а также увеличит транспортные расходы, что в итоге подстегнёт инфляцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о регулировании выбросов парниковых газов предполагает в том числе введение обязательной углеродной отчётности для больших предприятий, штрафные санкции за превышение объёмов выбросов. Он был направлен в правительство в минувшем месяце, но его в предложенном виде не одобрили ни эксперты, ни законодатели.

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