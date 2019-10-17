Москва, , 07:56 — REGNUM Российские банки с 2020 года могут начать оказывать населению ряд госуслуг, сообщил замминистра экономического развития России Савва Шипов газете «Известия».

"За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата», — отметил он.

По его словам, российские банки смогут оказывать услуги по выплате пенсий, маткапитала, а также оказывать услуги в оформлении ИП и регистрации в качестве страхователя не только в отделениях, но и через онлайн-сервисы. Шипов подчеркнул, что банкам запретят использовать персональные данные клиентов, полученные в ходе предоставления госуслуг.

Газета сообщает, что с 2020 года пилотный проект запустят в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге. В эксперименте примут участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Тинькофф банк». Если эксперимент будет признан удачным, то эта практика распространится на другие регионы страны с 2022 года. Ожидается, что эти меры позволят снизить нагрузки на многофункциональные центры и улучшить качество предоставления госуслуг.

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