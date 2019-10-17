Гуанчжоу, Китай, , 07:50 — REGNUM Провинция Гуандун на юге Китая создала фонд экстренной помощи для оказания временной поддержки ветеранов на сумму 1 млрд юаней (около $141 млрд) и помощи тем, кто временно оказался в трудной ситуации, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Фонд будет заниматься широким спектром задач, имея постоянную регистрацию в провинции Гуандун. В частности, — помогать ветераном Красной Армии Китая, солдатам, вернувшимся к гражданской жизни, бывшим военнослужащим и иждивенцам жертв, сообщили в Гуандунском департаменте по вопросам ветеранов.

Средства для фонда будут выделяться провинциальными властями и властями городов уровнем выше округа в провинции Гуандун. Он также будет помогать всем указанным группам лиц в лечении серьезных заболеваний, реабилитации после происшествий и прочими специфическими задачами.