Пермь, , 07:48 — REGNUM В Пермском крае вечером 17 октября, согласно метеопрогнозу, ожидается значительный снегопад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, сильный снегопад пройдет в центральных и восточных районах региона.

Зона наиболее интенсивных осадков пройдет предварительно по линии Кудымкар — Добрянка — Чусовой. Однако в Перми также ожидается мокрый снег. За вечер может выпасть до пяти миллиметров осадков. Уже в ночь на 18 октября прогнозируется потепление, в результате чего снежный покров растает.

Утром 19 октября в регионе заметно похолодает. Температура воздуха может опуститься до 9 градусов по Цельсию ниже нуля.