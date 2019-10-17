Соликамск, Пермский край, , 07:35 — REGNUM В Пермском крае проверке подверглись исправительные колонии, расположенные в Соликамске, в том числе ИК-2, более известная как колония для пожизненников «Белый лебедь». Выявленные многочисленные нарушения вылились в административное производство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Ревизоры проверили соблюдение требований трудового законодательства в пяти пенитенциарных учреждениях. Выяснилось, что в колониях отсутствовали надлежащие условия для труда заключенных.

По данным прокуратуры, оценка условия труда не осуществлялась, районный коэффициент при начислении заработной платы не применялся, не учитывалась сверхурочная работа осуждённых, отмечен дефицит спецодежды и средств индивидуальной защиты.

В отношении ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю возбуждено дело административное дело о нарушении трудового законодательства. Государственную инспекцию труда в Пермском крае для рассмотрения по существу.

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