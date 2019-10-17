Брест, Белоруссия, , 07:37 — REGNUM Российские и белорусские десантники на совместных тактических учениях начали практические занятия, отрабатывая тактику сводного десантно-штурмового подразделения при разведывательно-боевых действиях, сообщает Министерство обороны РФ.

Бойцы-десантники пристреляли автоматы АКС-74 и АК-74М, пулеметы ПКМ и «Печенег», провели стрельбы из гранатометов РПГ-7Д и РПГ-26. Кроме того, были проведены боевые стрельбы из вооружения БМД-4М.

Десантники сводной батальонной тактической группы отработали навыки ведения разведывательно-боевых действий ДШБ в отрыве от основных сил.

В российско-белорусских учениях принимают участие более 900 военнослужащих двух стран и около 250 единиц боевой техники, в том числе новейшие БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Первый этап учений (15−19 октября) предусматривает слаживание подразделений и занятия по тактической, воздушно-десантной и огневой подготовке.