Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбургской области в результате уголовного преследования директор коммерческой строительной компании возместил ущерб, причиненный бюджету, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Директора фирмы обвинили в сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. По версии силовиков, в 2018—2019 годах компания, не смотря на решения налоговиков о взыскании задолженности по налогам и сборам, скрыла денежные средства путем осуществления расчетов с контрагентами через третьих лиц.

В рамках уголовного дела на имущество директора фирмы, которое оценили в 8 млн рублей, был наложен арест. В результате акционерное общество погасило свой долг по налогам и сборам, перечислив около 8 млн рублей.

Поскольку задолженность погашена добровольно, то уголовное дело прекращено. Глава предприятия освобожден от уголовной ответственности, к нему применена мера правового характера в виде судебного штрафа — 150 тыс. рублей.