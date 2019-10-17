Челябинск, , 07:05 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту предоставления некачественных услуг по перевозке детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Физическое лицо с мая по август перевозило детей в Крым и обратно. При этом перевозки несовершеннолетних осуществлялись в микроавтобусах. В прокуратуре считают, что это делалось с нарушениями.

После прокурорской проверки следственные органы возбудили дело. Ход его расследования контролирует прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в августе. При возвращении из Крыма микроавтобус с детьми был задержан в Саратовской области. Детей с него сняли, накормили, уложили спать, а затем отправили в Челябинск. Оказалось, что в пути из Крыма некоторые из них спали на полу автобуса. Прокуратура начала проверку по факту такой перевозки детей.

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