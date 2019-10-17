Оренбург, , 06:58 — REGNUM В Оренбурге администрация намерена обжаловать решение Ленинского районного суда города, согласно которому мэрия обязана расторгнуть договор с начальником управления пассажирского транспорта Виктором Шестаковым, сообщает orenday.ru.

В горадминистрации отметили, что окончательно решение оформят 25 октября. В законную силу оно должно вступить 25 ноября. В течение месяца есть время для апелляции.

«Пока администрации намеревается обжаловать решении суда», — заявили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд первой инстанции обязал администрацию расторгнуть трудовой договор с Виктором Шестаковым. Тем самым судебная инстанция удовлетворила требования прокуратуры, выступившей истцом. Надзорное ведомство указало на нарушение областного законодательства о муниципальной службе.

Добавим, Виктор Шестаков работает в должности главы управления пассажирского транспорта города с 30 июля 2019 года.

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