Пекин, , 06:56 — REGNUM Китайская полиция зафиксировала 247 тыс. случаев пьяного вождения автомобилей с начала 2019 года, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает 16 октября агентство Синьхуа.

В то же самое время более 1 млн случаев вождения под воздействием алкоголя было выявлено за аналогичный период. Отмечается, что бюро управления дорожным движением по всему Китаю активизировались на борьбу с пьяным вождением в последние годы.

В Китае на 20,7% сократилось число дорожно-транспортных происшествий, связанных с нетрезвой ездой за первую половину 2019 года. Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии является уголовно преследуемым правонарушением в Китае и может караться очень жестко, в зависимости от степени тяжести.