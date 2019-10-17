Оренбург, , 06:49 — REGNUM В Оренбурге суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию расторгнуть трудовой договор с начальником управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга Виктором Шестковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском надзорном ведомстве.

Прокуратура указала, что чиновник не соответствует квалификационным требованиям. На руководящие должности муниципальной службы должны назначаться граждане, имеющие высшее образование и двухлетний стаж по специальности или муниципальной службы.

Надзорное ведомство посчитало, что в горадминистрации нарушили областной закон о муниципальной службе, и обратилось в суд. Судебная инстанция признала требование истца обоснованным и удовлетворила его. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее прокурор города в адрес главы города Оренбурга вносил представление, но оно было отклонено.

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда на должность начальника управления пассажирского транспорта назначают человека, которого прокуратура считает некомпетентным. В конце 2018 года руководящий пост покинул прежний начальник управления. Суд признал, что имело место нарушение закона о муниципальной службе. Инициатором иска также выступала прокуратура.

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