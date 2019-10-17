Челябинск, , 06:47 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за хищений в Челябинском госуниверситете. Его расследует полиция, пишут местные СМИ.

Изданию 74.ru информацию подтвердили в городском УМВД. Речь идёт о 24 млн рублей, которые были получены ранее по гранту на научные исследования в области физики. Пока дело бесфигурантное. Оно возбуждено по факту покушения на мошенничество.

Отметим, в самом вузе не подтверждают данных о возбуждении дела. В пресс-службе образовательной организации журналистам пояснили, что информации об этом у них нет.