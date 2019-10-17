Москва, , 06:30 — REGNUM В Государственную Думу РФ внесён проект закона о виноделии, с помощью которого законодатели хотят стимулировать отечественное виноделие, сообщает 17 октября газета «Известия».

Законопроект стимулирует развитие госполитики в области виноделия, позволит увеличить долю вин российского производства в розничной сети.

По сведениям Союза виноградарей и виноделов, процент вин отечественного производства снизился в продаже за последние годы практически в два раза — с 75% до 40%.

Один из авторов законопроекта Геннадий Онищенко считает, что засилие импортных виноматериалов на российском рынке стало почвой для «бодяжничества».

10 октября Государственной Думой РФ был отклонён в третьем чтении проект закона о развитии виноградарства и виноделия.

В среду 16 октября Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новая версия законопроекта уже подготовлена.