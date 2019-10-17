Тегеран, 17 октября 2019, 07:46 — REGNUM 15 октября руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал арест иранского новостного сайта и Telegram-канала Amad News Рухоллы Зама доказательством превосходства КСИР над любыми внешними врагами. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.
«Арест Рухоллы Зама, пытавшегося расколоть иранское общество, является несомненным достижением КСИР. Проблема решена, и Иран ожидает наступления ярких дней», — отметил чиновник.
Ранее КСИР задержал Рухоллу Зама. Он был ключевой фигурой иранских протестов в 2017—2018 годов. Информационный ресурс Amad news нередко обвинялся властями Исламской республики в антиправительственной направленности.