Благовещенск, , 06:13 — REGNUM На реализацию национальной программы «Здравоохранение» в части борьбы с онкологическими заболеваниями в Приамурье в ближайшие пять лет будет направлено 5,29 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова, нацпроект «Здравоохранение», рассчитанный на пять лет, включает в себя семь региональных проектов, на реализацию которых в общей сложности будет отведено около 7,35 миллиарда рублей.

«5,29 миллиарда в течение пяти лет будет потрачено на борьбу с онкологическими заболеваниями. На 2019 год на эти цели предусмотрено 491,7 млн рублей, из них 164 млн из средств федерального бюджета на закупку оборудования для переоснащения медицинских организаций, 326,5 млн рублей из средств ОМС на химиопрепараты», — рассказала министр.

Кроме того, нацпроект предусматривает достижение целевых показателей смертности от данного вида заболеваний.

«На 2019 год это — 195 человек на 100 тысяч населения. К сожалению, область пока далека от данной цифры: за восемь месяцев текущего года показатель составил 231,6, что выше среднероссийского уровня, а также на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщила министр здравоохранения области.

Как сообщало ИА REGNUM, значительная часть бюджета обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге пойдёт на лечение онкологии.