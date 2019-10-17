Мешхед, Иран, , 07:41 — REGNUM 15 октября в иранском Мешхеде на базе Университета медицинских наук открылся 6-й международный конгресс по гипнозу, на котором присутствовали 1000 ученых из 24 стран мира. Об этом сообщило иранское информационное Mehr.

По словам председателя конгресса Мехди Фатхи, ученые из 24 стран, включая Германию, Австрию, Швецию, Грузию, Китай, Японию, Пакистан, Индонезию, Южную Африку, Уругвай, и т. д. обменяются последними достижениями в области клинического гипноза.

Мехди Фатхи отметила, что в кулуарах конгресса планируется провести 28 семинаров: как теоретических, так и практических. Она подчеркнула, что Иран является одним из мировых лидеров в области развития клинического гипноза.