Тегеран, , 07:50 — REGNUM 15 октября Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал заявление об аресте главы иранского новостного сайта и Telegram-канала Amad news Рухоллы Зама по обвинению в сотрудничестве с разведслужбами других государств. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По сообщению КСИР, на протяжении двух лет иранская разведка следила за Рухоллой Замом, после чего «при помощи стран, на которые он работал» вывела его на чистую воду. Бригадный генерал КСИР Мохаммад Тавалай сообщил, что автор новостного ресурса был ключевой фигурой в руках иностранных спецслужб, и его главной целью было привести страну к смятению. Он также подчеркнул, что люди, ведущие разведку в пользу других государств, должны знать, что будут сразу выданы Ирану, как только их работодатель почувствует опасность.

Напомним, что Рухолла Зам был ключевой фигурой иранских протестов 2017—2018 годов. Информационный ресурс Amad news нередко обвинялся властями Исламской республики в антиправительственной направленности.