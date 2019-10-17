Москва, , 06:03 — REGNUM В Госдуму взамен отклонённого в третьем чтении внесён новый проект закона о виноделии, согласно которому производителей и продавцов вина обяжут предупреждать покупателя о приобретении виноградосодержащего напитка, сообщает 17 октября газета «Известия».

Вино

В новом законопроекте запрещено именовать вином напитки с ароматизаторами и другими добавками. На таре «винных напитков» должны писать «Не является вином», причём надпись должна быть размером не менее одной пятой площади этикетки.

10 октября Государственной Думой РФ был отклонён в третьем чтении проект закона о развитии виноградарства и виноделия.

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В среду 16 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новая версия законопроекта уже подготовлена.

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