Владивосток, , 04:40 — REGNUM Решение о продлении моратория на применение кнопки ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях, приобретаемых в Приморье для частных нужд, принято правительством России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Введённый в Приморье год назад «Временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд» предусматривающий отмену установки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС решено продлить ещё на год. За это время предполагается разработать нормально функционирующую систему, которая будет работать с праворульными машинами.

«Для жителей Дальнего Востока будет продлён временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд ещё на год. Об этом меня неоднократно просили дальневосточники. Мы с коллегами прорабатываем этот вопрос на уровне правительства России. Праворульные машины пользуются в дальневосточных регионах популярностью. Но систему «Эра-ГЛОНАСС» нужно под такой тип машин доработать», — сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, только после угрозы возникновения акций протеста на Дальнем Востоке, правительство услышало требование граждан отменить неработающую в Приморье систему ЭРА-ГЛОНАСС.