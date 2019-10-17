Кампала, , 07:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Уганды при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) планирует провести вакцинацию против кори и полиомиелита среди 18 миллионов детей в возрасте до 15 лет.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, кампания по вакцинации началась 15 октября и продлится в течение пяти дней. Согласно совместному заявлению министерства здравоохранения Уганды и ВОЗ, 18 миллионам детей (около 43% от общей численности населения Уганды) будут вакцинированы от кори, полиомиелита и краснухи.

Джейн Рут Асенг, министр здравоохранения Уганды, призвала родителей и опекунов проконтролировать, чтобы их дети были привиты в качестве меры предосторожности от данных заболеваний.

Йонас Тегегн Вольдермариам, представитель Всемирной организации здравоохранения в Уганде, заверил угандийцев, что вакцины являются абсолютно безопасными, эффективными и предоставляются бесплатно.

Как отмечается, в соседней Демократической Республике Конго с января этого года от эпидемии кори умерло более 4000 человек, причем около 90% лиц, погибших от данного заболевания, — это дети в возрасте до пяти лет.