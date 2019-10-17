Танга, Танзания, , 08:33 — REGNUM Министерство здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Умби Мвалиму посоветовала мужчинам не бояться сдавать анализ на рак простаты, поскольку в настоящее время используется анализ крови для выявления заболевания.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, об этом она сообщила в городе Танге во время открытия лагеря по лечению инфекционных заболеваний при участии врачей, обучавшихся в Китае.

По ее словам, проверка наличия рака простаты стала намного проще: теперь достаточно лишь сдать кровь, чтобы поставить диагноз.

«Мужчины боялись идти в больницу, чтобы проверить простату, поэтому я советую вам прийти в новый лагерь, поскольку здесь не используется тот самый анализ, которого вы так боитесь», — отметила Умми.

Она подчеркнула, что неинфекционные заболевания являются серьезной проблемой для многих людей в стране, и его основной причиной является изменение образа жизни человека.