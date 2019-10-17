Букоба, Танзания, , 08:31 — REGNUM Граждане города Букоба в области Кагере, Танзания, призвали Управление продукции водного промысла в Кагере остановить отлов рыбы в озере Икимба, чтобы позволить местным видам рыб (тиляпиям) размножаться и расти.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, житель пригорода в районе Икимба, Суед Рашид сообщил, что в настоящее время в озере невозможно выловить и два килограмма рыбы.

По словам Суеда, сельские жители, питающиеся рыбой из данного озера, испытывают недостаток в тиляпиях из-за незаконной рыбалки.

Как отмечается, в 2017/18 году управление рыболовства приостановило вылов рыбы в этом озере на шесть месяцев, что привело к увеличению количества рыбы и благоприятно повлияло на деятельность местных рыбаков в результате ловли крупной рыбы, поскольку они могли ловить и продавать крупную рыбу без опасений нанесения вреда обществу.

Сотрудник департамента по вопросам скотоводства города Букоба Хаппнес Матику подчеркнул, что в рамках установления контроля за незаконным рыболовством проводятся патрули.