Москва, , 02:08 — REGNUM К шести годам колонии приговорён бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани. Заседание состоялось в Чертановском районном суде Москвы 16 октября.

Суд признал Домани виновным в мошенничестве в размере 44 миллионов рублей. Сторона обвинения просила о трёх с половиной годах лишения свободы для Домани, но вердикт оказался более суровым.

Напомним, Домани обвинялся в хищении 44 млн рублей у Российской федерации баскетбола в 2014 — 2015 гг. Другим фигурантом дела является бывший президент федерации Юлия Аникеева и экс-главбух Михаил Кочарян.