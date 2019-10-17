Приштина, , 08:44 — REGNUM Жители приштинского квартала Хайвалия страдают из-за попадания нечистот на улицы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это даже затрудняет свободное передвижение людей по улице Шкендия (алб. «сияние»).

Так, житель Приштины Милязин Витиа, проживающий на этой улице, рассказал представителям СМИ, что из-за загрязнения школьники не могут ходить в школу, однако власти уже четыре месяца ничего не предпринимают для решения проблемы.

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