Скопье, , 08:49 — REGNUM 17 октября министр образования Северной Македонии Арбер Адеми заявил, что в ближайшее время Бюро государственных закупок одобрит распространение качественных учебных текстов для школ.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Адеми подчеркнул, что в соответствии с Преспанским соглашением и соглашением с Болгарией, в новых учебных текстах будет пересмотрен подход к освещению некоторых исторических событий.

Ранее родители македонских школьников, возмущенные обилием ошибок в учебниках, предназначенных для учащихся начальных и средних школ, решили распечатать учебные тексты на свои деньги, что стало серьезным ударом по семейному бюджету многих граждан этой небогатой страны.

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