Тирасполь, , 00:49 — REGNUM Верховный совет Приднестровья принял во втором чтении законодательную норму о том, что гражданин не может быть принят на государственную гражданскую службу без прохождения службы в армии. Как сообщило ИА «Новости Приднестровья», в пояснительной записке говорится, что цель инициативы — «создание условий для роста престижа и привлекательности военной службы в армии».

Военнослужащие армии ПМР Mopmr.org

Авторы инициативы считают, что гражданам, желающим занять должность госслужащего, необходимо обязательно пройти срочную военную службу.

«Отношение гражданина к обязанности пройти военную службу характеризует его как способную или, напротив, неспособную к ответственному осуществлению публичной деятельности личность и поэтому может рассматриваться как особое репутационное требование, предъявляемое к лицам, которые претендуют на занятие должности госслужащего», — отмечается в пояснительной записке.

Авторы также подчеркнули, что такое положение действует в России.