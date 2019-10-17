Лима, , 08:53 — REGNUM Во время традиционной встречи со школьниками в президентском дворце Тинкуй глава Перу Мартин Вискарра напомнил, насколько важно стремиться обеспечить равенство возможностей и бороться против дискриминации. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

«Речь идёт о том, чтобы сделать из нас равных, поскольку, как уже было сказано, у нас в Перу не может быть людей, делящихся на первый и второй сорта. Мы все равны и должны это учитывать со школьной скамьи», — обратился к детям Вискарра.

Тинкуй — это ежегодная встреча школьников — представителей разных народностей, проживающих в Перу, с президентом. Она проводится в правительственной резиденции. Её целью заявлено поощрение культурного обмена и прививание уважения к культурному и лингвистическому многообразию коренных народов, афроперуанцев и представителей других культурных традиций, населяющих страну.