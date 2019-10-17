Исламабад, , 08:39 — REGNUM 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, венценосная чета прибыла в провинцию на вертолете. Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили долину Читрала, где получили от местных жителей подарки — традиционные плащи и головной убор паколь. Члены королевской семьи смогли воочию убедиться в реальности глобального потепления, осмотрев тающий ледник Чиатибо. Также Герцог и Герцогиня Кембриджские нанесли визит в селение народа калашей — язычников, проживающих в долине Читрала.

Напомним, что Герцог и Герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильямприбыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября. Они встретились с президентом Арифом Алви и премьер-министром Имраном Ханом.