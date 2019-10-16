Москва, , 22:30 — REGNUM Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы. Об этом сообщает РБК.

Бунина считает, что, в случае принятия данного закона, многие ключевые сотрудники «Яндекса» просто уедут работать за границу. В итоге компания перестанет развиваться и застынет на месте. А это значит, что новые сервисы, над которыми сейчас работают в компании, развиваться не будут.

«Из этого следует, что новые классные сервисы, над которыми мы сейчас работаем, развиваться не будут. А дальше компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти, и все. «Яндекс» — найдется что-нибудь», — сказала Бунина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Госдума рассматривает законопроект о значимых информационных ресурсах. Суть законопроекта в том, что владеть такими «значимыми информационными ресурсам», в частности «Яндексом» и Mail.ru Group, могут только российские юридические лица. При этом доля иностранного владения в таких компаниях не должна превышать 20%.