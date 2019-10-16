Мурманск, 16 октября 2019, 22:17 — REGNUM В Мурманске собираются построить павильон, имитирующий северное сияние. Заказ на выполнение работ на сайте госзакупок разместила корпорация «Атомфлот», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным размещенного лота, помещение будет построено рядом с атомным ледоколом «Ленин», внутри которого в настоящее время располагается музейный комплекс. Павильон будет теплым, с камерой хранения и жидкокристаллическим телевизором.
Искусственное северное сияние будет представлять собой композицию из разноцветных трубчатых светильников.