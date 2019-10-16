Киев, , 21:59 — REGNUM Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец». Об этом 16 октября заявил заместитель председателя миссии ООН Бенджамин Моро в ходе заседания комитета Рады по свободе слова.

Представитель миссии ООН пояснил, что деятельность сайта является незаконной, так как на сайте публикуются личные данные лиц, в том числе журналистов.

Моро напомнил, что публикация личных данных нарушает национальное законодательство и международное право. Кроме того, люди, чьи данные размещены на сайте, бездоказательно именуются как сепаратисты, террористы и предатели, что недопустимо.

По мнению миссии ООН, открыто публикуя данные людей, сайт ставит их в потенциально опасную ситуацию. Из-за публикаций на сайте журналисты и представители СМИ подвергаются нападениям. Моро привёл в качестве примера нападение на журналиста Вадима Комарова, который получил тяжёлые травмы и скончался через несколько месяцев.

Напомним, сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году и не является официальным порталом. Он известен скандальными публикациями данных тех, кого руководство сайта считает «изменниками и сепаратистами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в базу «Миротворца» попали данные авторов документального фильма о крушении малайзийского самолёта Boeing MH17.

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