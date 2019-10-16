Копенгаген, , 21:09 — REGNUM Согласно докладу Европейского агентства по окружающей среде, который был опубликован 16 октября 2019 года, в 2016 году 400 тысяч ранних смертей в Европе были связаны с загрязнением воздуха. Так, практически все жители европейских городов дышат воздухом, который не является «чистым».

В докладе говорится, что загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу человеческому здоровью. Так, из-за этого могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, рак — болезни, которые и стали причиной смерти для 400 тысяч жителей Европы в 2016 году. Автор доклада Альберто Гонсалес Ортис обратил внимание на то, что хотя концентрация вредных веществ в воздухе падает, этого недостаточно. «Мы еще даже не достигли стандартов Европейского союза, не говоря уже о стандартах Всемирной организации здравоохранения», — добавил эксперт. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Эта проблема характерна и для Дании: порядка 4 000 человек в стране ежегодно умирают из-за последствий загрязнения воздуха, что делает проблему третьей в списке «самых смертельных» для датчан. Первую и вторую строчку занимают курение и отсутствие физической активности.