Копенгаген, , 21:11 — REGNUM После смены состава правительства в Дании иностранцам стало сложнее получить гражданство, поскольку даже при незначительных штрафах за нарушение правил дорожного движения, на которые ранее власти закрывали глаза, иностранному лицу отказывается в предоставлении датского паспорта. Так, с 5 июня 2019 года 29 заявлений были отклонены именно из-за штрафов.

Представитель партий «Единого списка» по вопросам гражданства Педер Вельплунд призвал правительство пересмотреть свой подход к этому вопросу. «После парламентских выборов 2019 года поменялся состав комитета по делам гражданства, и сейчас большинство его членов полагает, что власти должны отклонять заявления всех лиц, у которых имеются даже мелкие штрафы за нарушение ПДД», — отметил политик. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Представитель правящей Социал-демократической партии Расмус Стоклунд, напротив, заявил, что даже незначительные нарушения на дороге являются весомой причиной отказывать тому или иному иностранному лицу в получении датского гражданства.

В обновленный состав комитета по делам гражданства в Фолькетинге входят 15 представителей различных партий. Шесть мест отводится социал-демократам; четыре — партии «Венстре»; по одному «Радикалам», социалистам, партиям «Единого списка», «Консерваторам» и «Новым гражданам». Голосование проходит анонимно.