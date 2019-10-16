Новосибирск, , 20:08 — REGNUM Совместные учения бойцов спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая «Содружество-2019» в Новосибирской области вошли в активную фазу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национальной гвардии России.

Сводные российско-китайские группы спецназовцев обнаружили и ликвидировали несколько базовых лагерей и временных стоянок условных террористов. Также, в ночное время военнослужащие двух стран уничтожили «экстремистскую группу», попытавшуюся скрытно провезти самодельное взрывное устройство на автомобиле. Помимо этого, была предотвращена попытка нападения вооруженных злоумышленников на территорию штаба учений.

«С рассветом спецназовцы продолжили поисково-разведывательные мероприятия. Парашютно-десантная группа из состава резерва десантировались в заданном районе для блокирования и нейтрализации «экстремистов», которые планировали теракт на объекте энергетической инфраструктуры. В результате успешно проведенной специальной операции условные вооруженные злоумышленники были нейтрализованы», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

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