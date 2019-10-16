Стокгольм, , 19:35 — REGNUM Релиз игры Vampire: Masquerade — Bloodlines 2 был отложен. Об этом 16 октября сообщил журнал PC Gamer.

Первоначально разработчики хотели выпустить игру в первом квартале 2020 года. Сейчас стало известно, что она выйдет позже. Точная дата нового релиза не называется, однако создатели дали понять, что она всё же выйдет в 2020 году.

Разработчики пояснили: они хотят избежать тех проблем, с которыми столкнулась первая часть Bloodlines после выпуска. Более подробную информацию они сообщат на предстоящем мероприятии Paradox PDXCON.

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Напомним, Vampire: Masquerade — Bloodlines была выпущена в 2004 году. Несмотря на то, что она была крайне интересной, получила статус культовой, и некоторые геймеры готовы играть в неё и сегодня, игра, в основу которой лёг движок Source от Valve, вышла фактически незаконченной.

В итоге коммерческий провал проекта привёл к банкротству Troika Games — одной из самых интересных студий в истории видеоигр. Впоследствии фанаты Bloodlines самостоятельно выпустили для неё различные патчи.

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