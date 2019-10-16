Тюмень, , 19:15 — REGNUM Из Тюменской области в Вооружённые силы России во время осеннего призыва 2019 года направится 1 673 призывников. Об этом 16 октября на пресс-конференции сообщил журналистам военный комиссар региона Александр Моторин.

Минобороны России

В Военно морской флот направлены 110 тюменцев, 15 — в Президентский полк, 8 — на альтернативную службу в медицинские учреждения. Остальные пополнят ряды сухопутных войск.

Показатель годности к военной службе среди тюменских юношей призывного возраста составляет 70,2%. Основные причины получения «белого билета» — эндокринные заболевания, системы обращения кровообращения и психические отклонения.

В розыске с начала 2019 года было 1 746 уклонистов от службы в армии, из них 800 найдены, против десятерых материалы отправлены в следственные органы.