Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Член российского Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС/ICOMOS) Владимир Чернышев призвал администрацию президента России обратить внимание на ситуацию с культурным наследием в Петербурге.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, это заявление Чернышев сделал по следам отчета миссии ЮНЕСКО, посетившей Петербург, в котором говорится об угрозе всемирной ценности города, в частности из-за бездумного строительства.

Чернышев напомнил, что 4 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин дал поручение всем органам исполнительной власти соблюдать положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия и руководства по ее выполнению.

«По крайней мере в нашем городе это поручение злостно игнорируется. Наше городское руководство считает, что объект всемирного наследия вообще не является объектом культурного наследия, поэтому город вообще не должен его защищать никак. Все сводится к тому, что нужно якобы имплементировать нормы международной конвенции в наше законодательство. Это ложь», — сказал Чернышев.

По его мнению, необходимо потребовать у администрации президента, а именно у Главного контрольного управления, провести проверку исполнения поручения президента от 4 апреля 2016 года в Петербурге и Ленобласти.

«Добиваться этого нужно немедленно», — призвал он.

Эксперты ЮНЕСКО и ИКОМОС побывали в Петербурге с миссией в марте 2019 года. Градозащитники представили свой перевод отчета миссии, который, как они утверждают, уже давно поступил в Смольный. В отчете миссия подтверждает выводы градозащитников о негативном влиянии на петербургское наследие застройки возле ГАО РАН (Пулковская обсерватория), Чесменского дворца, усадьбы Александрино, а также в Колтушах (Ленобласть), вокруг научного городка Института физиологии им. Павлова и на акватории Невы.

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