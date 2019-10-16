Гавана, 16 октября 2019, 21:14 — REGNUM На Кубе стартовал сбор подписей за освобождение из тюремного заключения бывшего президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
В ходе официальной церемонии директор Кубинского института дружбы с народами Фернандо Гонсалес зачитал «призыв к трудящимся, учащимся и народу в целом мобилизоваться и потребовать справедливости» в отношении бывшего руководителя Бразилии.
Директор института заметил, что за 8 лет своего правления (2003−2011) Лула сделал для Бразилии больше, чем нынешние элиты, которые устроили над ним суд, и осудил политическое преследование левых сил в регионе.
Собранные подписи планируется вручить бразильской делегации на Антиимпериалистической встрече солидарности 28 октября.