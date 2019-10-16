Харабали, Астраханская область, , 18:21 — REGNUM В Астраханской области глава Харабалинского района Алексей Штонда нарушил земельное законодательство, предоставив местному жителю участок земли в зоне санитарной охраны. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Глава муниципального образования предоставил гражданину земельный участок площадью 13 квадратных метров в 50 метрах от левого берега реки Ахтуба. На этом участке он собирался устроить подсобное хозяйство, хотя земля находилась во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны. После оформления права собственности на земельный участок по договору дарения было произведено его отчуждение.

Устранять нарушения прокуратуре пришлось через суд. Был подан иск с требованием признать недействительным постановление главы районной администрации о предоставлении земельного участка. Суд удовлетворил иск, и договор дарения также признали недействительным. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.