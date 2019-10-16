Нижний Новгород, , 18:05 — REGNUM В Нижегородской области по итогам августа 2019 года заболеваемость коклюшем выросла в 2.2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в материалах Нижегородстата, основанных на данных регионального управления Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в августе зарегистрировано 24 заболевших. Причем по сравнению с предыдущим месяцем заболеваемость снизилась на 17,2%.

По итогам августа 2017 года, число заболевших коклюшем составляло в Нижегородской области 11 человек.

ИА REGNUM напоминает, единственной эффективной мерой профилактики является вакцинация. Однако многие родители отказываются от прививок, опасаясь последствий, но забывая, к чему может привести заболевание.