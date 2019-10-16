Москва, , 18:18 — REGNUM Змея была названа специалистами комитета ветеринарии Москвы в качестве питомца, идеально подходящего для современного человека. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Ветеринары отметили, что змеи достаточно самостоятельны, едят мало, им не нужны специальные игрушки и аксессуары. Кроме того, они не портят мебель, не шумят и у них нет специфического запаха.

Также несомненным плюсом специалисты назвали то, что змеи хорошо реагируют на тепло человеческих рук, их можно гладить и подолгу держать на руках, когда они пригреются.

Специалисты дали рекомендации тем, кто хочет завести змею дома. Прежде всего, как подчёркивают специалисты, перед тем как завести дома такое животное, надо внимательно изучить вопрос и посоветоваться со специалистами. Для змей обязательно нужен террариум, имитирующий естественные условия обитания, с лампой для обогрева, ёмкостью с водой и местом, где змея может укрыться. Имитация естественной среды обитания создаст повышенный интерес к наблюдению за питомцем.

В качестве питомцев для новичков ветеринары советуют заводить маисового и амурского полоза и королевских змей. Эти виды пресмыкающихся неприхотливы и отличаются яркой эффектной окраской.

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